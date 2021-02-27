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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة هوائية على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
Lebanon 24
27-02-2021
|
19:06
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