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مصدر أمني عراقي: أوامر بسحب قوات مكافحة الشغب من ذي قار واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة بهدف منع حدوث مصادمات مع المتظاهرين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-02-2021 | 08:25
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