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"الحوثيون": نفّذنا عملية هجومية كبيرة باتجاهِ العمقِ السعودي بصاروخ "باليستي" و15 طائرة مسيّرة على مواقع حساسة في العاصمة الرياض ومواقع عسكرية في أبها وخميس مشيط

Lebanon 24
28-02-2021 | 10:31
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