"الحوثيون": نفّذنا عملية هجومية كبيرة باتجاهِ العمقِ السعودي بصاروخ "باليستي" و15 طائرة مسيّرة على مواقع حساسة في العاصمة الرياض ومواقع عسكرية في أبها وخميس مشيط

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