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الدفاع الروسية: مروحية روسية تنفذ هبوطاً اضطرارياً في شمال سوريا وأفراد طاقمها على قيد الحياة

Lebanon 24
28-02-2021 | 11:10
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