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وسائل إعلام أردنية: رئيس الوزراء يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا
Lebanon 24
28-02-2021
|
11:11
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