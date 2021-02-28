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الخارجية المصرية: مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها المستمر لكل التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها

Lebanon 24
28-02-2021 | 12:39
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