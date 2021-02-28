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الخارجية التركية تستدعي سفير إيران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق
Lebanon 24
28-02-2021
|
13:21
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