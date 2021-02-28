التحكم المروري : ‏‎حركة المرور كثيفة على اوتوستراد ‎خلدة باتجاه ‎الجنوب بسبب احتراق محلات تجارية في المحلة و ‎مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل السير

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