صوت لبنان: الشاب حسين ابوقيس من بلدة الهبارية هو من القى الجيش الاسرائيلي القبض عليه صباحا بعد عبوره الى الاراضي المحتلة في تلال كفرشوبا من دون معرفة الاسباب

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