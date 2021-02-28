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صوت لبنان: الشاب حسين ابوقيس من بلدة الهبارية هو من القى الجيش الاسرائيلي القبض عليه صباحا بعد عبوره الى الاراضي المحتلة في تلال كفرشوبا من دون معرفة الاسباب

Lebanon 24
28-02-2021 | 14:48
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