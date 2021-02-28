أخبار عاجلة

الخارجية المصرية تؤكد أن الأعمال الإرهابية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتهديدا واضحا للسلم والأمن الإقليمييّن

Lebanon 24
28-02-2021 | 15:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الإعلان الختامي للقمة الإفريقية يعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي
lebanon 24
28/02/2021 21:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: نعتبر الخطوة التركية عملا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي
lebanon 24
28/02/2021 21:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها المستمر لكل التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها
lebanon 24
28/02/2021 21:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الضربات الأميركية شرق سوريا كونها اعتداء واضحا يتناقض والقوانين الدولية
lebanon 24
28/02/2021 21:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:59 | 2021-02-28
20:44 | 2021-02-28
20:36 | 2021-02-28
20:36 | 2021-02-28
20:35 | 2021-02-28
20:08 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website