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وول ستريت جورنال نقلا عن ديبلوماسيين غربيين: إيران رفضت عرضاً بعقد محادثات مباشرة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
28-02-2021 | 18:32
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