أخبار عاجلة

مسؤول أميركي: نسعى لبدء توزيع لقاحات جونسون آند جونسون الثلاثاء

Lebanon 24
01-03-2021 | 01:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصادر رسمية أميركية: 3 إلى 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة
lebanon 24
01/03/2021 08:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول اللقاحات في فرنسا: أوروبا ستقر لقاح جونسون أند جونسون قريباً
lebanon 24
01/03/2021 08:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون يعتذر من البريطانيين: أتحمل كامل المسؤولية عن وفاة 100 ألف بكورونا
lebanon 24
01/03/2021 08:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
‏جونسون: أتحمل مسؤولية ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا
lebanon 24
01/03/2021 08:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2021-03-01
08:48 | 2021-03-01
08:46 | 2021-03-01
07:30 | 2021-03-01
07:25 | 2021-03-01
02:44 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website