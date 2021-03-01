أخبار عاجلة

جاك مخباط لـ"صوت كل لبنان": قد تظهر طفرات جينية جديدة أو فيروس جديد لا يتجاوب مع اللقاح لذلك علينا الانتباه

Lebanon 24
01-03-2021 | 08:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
للبنان موقع على الخارطة.. اللقاح ورقة نفوذ روسيا والصين الجديدة
lebanon 24
01/03/2021 13:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو شرف لـ LBCI: لا خلاص الا باللقاح والتأخير باعطائه سيؤدي الى تحورات جديدة بالفيروس
lebanon 24
01/03/2021 13:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزارة الصحة: 52 حالة وفاة و4176 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا في لبنان
lebanon 24
01/03/2021 13:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: تحور الفيروس يفرض علينا أساليب جديدة لمواجهته
lebanon 24
01/03/2021 13:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:32 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:01 | 2021-03-01
12:57 | 2021-03-01
12:27 | 2021-03-01
12:16 | 2021-03-01
12:13 | 2021-03-01
12:12 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website