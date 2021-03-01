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لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: اختلطت الصلاحيات مما خلق ارباكاً لدى الأهالي وعلى وزيرة الدفاع ووزير المالية وضع حدّ فوري لهذه المهزلة

Lebanon 24
01-03-2021 | 11:13
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أهالي ضحايا انفجار المرفأ: من المعيب بجريمة بحجم تفجير مرفأ بيروت التلطي خلف الحصانات التي سنسحقها تحت أقدام عوائل شهدائنا ولا يحسبن أحد التلاعب بطمس الحقيقة فلا ارتياب مشروع غير ارتيابنا نحن بتاريخهم الأسود
lebanon 24
01/03/2021 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: أي جريح إذا أراد أن يتعالج يجب أن يذهب إلى نفس المستشفى الذي ذهب إليه عندما أصيب لأن وزارة الصحة لم تعمّم الأسماء
lebanon 24
01/03/2021 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
‏جعجع: أعد الشعب اللبناني وخصوصاً أهالي شهداء تفجيري كنيسة سيّدة النجاة ومرفأ بيروت بأننا لن نألوا جهداً وسنناضل بكل قوانا من أجل معرفة الحقيقة
lebanon 24
01/03/2021 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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