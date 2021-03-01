لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: أي جريح إذا أراد أن يتعالج يجب أن يذهب إلى نفس المستشفى الذي ذهب إليه عندما أصيب لأن وزارة الصحة لم تعمّم الأسماء

Lebanon 24