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لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ: أي جريح إذا أراد أن يتعالج يجب أن يذهب إلى نفس المستشفى الذي ذهب إليه عندما أصيب لأن وزارة الصحة لم تعمّم الأسماء

Lebanon 24
01-03-2021 | 11:22
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