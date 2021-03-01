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قيادة الجيش: تقرر تعويض اصحاب المنازل المتضررة الأكثر قرباً من موقع الانفجار والمساعدة في انجاز الاصلاحات الأكثر الحاحاً كالأبواب والنوافذ

Lebanon 24
01-03-2021 | 12:13
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