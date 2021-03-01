اجتماع في "مصرف لبنان" يضم إلى الحاكم والمجلس المركزي لجنة الرقابة على المصارف لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة بالملاءة بالدولار (OTV)

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