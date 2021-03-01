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أردوغان: نعتقد أن أهم مسؤوليات المؤسسة السياسية تخليص تركيا من أغلال الدستور الانقلابي

Lebanon 24
01-03-2021 | 19:12
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