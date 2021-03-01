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غوتيريش: نتائج مؤتمر المانحين بشأن اليمن مخيبة للآمال وبلغ إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1.7 مليار دولار

Lebanon 24
01-03-2021 | 20:11
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