أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: ملتزمون بنشر التقرير الخاص بقتل خاشقجي ولا نعتذر عن التزامنا بمبدأ الشفافية

Lebanon 24
01-03-2021 | 22:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: سنتخذ إجراءات لفرض قيود على دخول 76 سعوديًّا ضالعين بقتل خاشقجي
lebanon 24
02/03/2021 03:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نحاول أن نصل إلى جوهر النظام الذي قتل جمال خاشقجي
lebanon 24
02/03/2021 03:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: يجب أن نضمن أن لا تتكرر جريمة اغتيال خاشقجي
lebanon 24
02/03/2021 03:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تقول للكونغرس إنها ستعلن إجراءات تم اتخاذها للرد عل مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في الساعة 19.30 بتوقيت جرينتش
lebanon 24
02/03/2021 03:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:22 | 2021-03-02
02:01 | 2021-03-02
01:49 | 2021-03-02
01:34 | 2021-03-02
01:33 | 2021-03-02
01:32 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website