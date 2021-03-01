الراعي: الثورة حالة اعتراضية على الحالة التي وصل اليها الشعب ونحن دولة ديمقراطية ومن حق الشعب التعبير، وحصلت قبل الثورة العديد من التظاهرات ولكن لم يكن احد يستمع إلى صوت الشعب

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