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الراعي: الثورة حالة اعتراضية على الحالة التي وصل اليها الشعب ونحن دولة ديمقراطية ومن حق الشعب التعبير، وحصلت قبل الثورة العديد من التظاهرات ولكن لم يكن احد يستمع إلى صوت الشعب

Lebanon 24
01-03-2021 | 22:32
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الراعي: خروج الدولة عن سياسة الحياد هو السبب الرئيسي للأزمات والحروب التي وقعت في لبنان وأثبتت التجارب بأنه في كل مرة انحاز أحد إلى محور اقليمي اندلعت الحروب وانقسم الشعب
lebanon 24
02/03/2021 03:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نحن ندفع ثمن فساد هذه المنظومة السياسية التي كذبت على الشعب في الانتخابات وكان لنا شرف معارضتها قبل إنطلاق الثورة
lebanon 24
02/03/2021 03:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: المؤتمر الدولي لا ينتزع القرار اللبناني والسيادة وهي اصلا مفقودة حاليا بل ينتزعها من مصادريها ويعيدها إلى الدولة والشعب ولبنان
lebanon 24
02/03/2021 03:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة قداس الاحد: ان ثمة من يراهنم على سقوط الدولة فليعلم ان هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح له طريق انتزاع الحكم لان الشعب لا يقبل اصطناع دولة لا تشبه هويته وتاريخه ومستقبله
lebanon 24
02/03/2021 03:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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