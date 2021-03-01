البطريرك الراعي لـ"الحرة": لا يوجد مبرر يمنع الرئيسين عون والحريري من الجلوس الى الطاولة وتشكيل حكومة والمطلوب وضع الخلافات والمصالح الخاصة جانبا لمصلحة لبنان

Lebanon 24