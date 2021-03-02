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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نحذر من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتنا لأنه سيؤثر على الجهود الدبلوماسية

Lebanon 24
02-03-2021 | 10:31
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