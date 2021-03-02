أخبار عاجلة

وصول وفد كتلة المستقبل الى مقر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن

Lebanon 24
02-03-2021 | 10:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب الجسر باسم كتلة "المستقبل" من بكركي: الرئيس المكلّف مصمّم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة
lebanon 24
02/03/2021 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من "المستقبل" إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
02/03/2021 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر نيابي بكتلة المستقبل لـ "لبنان 24": موقفنا بوجوب تمرير الاقتراحات والقوانين التي تندرج ضمن تشريع الضرورة اما الاقتراحات التي لا تندرج ضمن الامور الملحة فستعاد الى اللجان
lebanon 24
02/03/2021 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت
lebanon 24
02/03/2021 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:49 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:46 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:04 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2021-03-02
13:03 | 2021-03-02
12:54 | 2021-03-02
12:44 | 2021-03-02
12:24 | 2021-03-02
12:14 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website