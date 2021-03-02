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الرئيس عون استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز واعضاء الهيئة الادارية في الجامعة بحضور وزير الخارجية شربل وهبه وتمحور اللقاء حول أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج

Lebanon 24
02-03-2021 | 11:26
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