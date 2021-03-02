الرئيس عون استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز واعضاء الهيئة الادارية في الجامعة بحضور وزير الخارجية شربل وهبه وتمحور اللقاء حول أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج

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