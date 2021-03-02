وفد المستقبل بعد زيارته المطران عودة: نؤكد على حسن نوايا وأهداف الراعي بمساعيه لحلّ الازمة في لبنان وأكدنا الحرص الدائم على حقوق جميع اللبنانيين وفقاً للدستور والقوانين

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