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وفد المستقبل بعد زيارته المطران عودة: نؤكد على حسن نوايا وأهداف الراعي بمساعيه لحلّ الازمة في لبنان وأكدنا الحرص الدائم على حقوق جميع اللبنانيين وفقاً للدستور والقوانين

Lebanon 24
02-03-2021 | 12:44
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وفد من المستقبل يزور المطران عوده: حقوق اللبنانيين تبدأ من بناء الدولة
lebanon 24
02/03/2021 15:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة للمسؤولين: ألا يهزّ ضمائركم وضع اللبنانيين؟ الشعب غاضب وحاقد عليكم ويريدكم أن ترحلوا
lebanon 24
02/03/2021 15:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لقد أيدنا الثورة بمطالبها الحالية وهي الاستقرار والعيش بكرامة ونيل الحقوق والبقاء في لبنان وليس الهجرة
lebanon 24
02/03/2021 15:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: أنتم مستقبل لبنان ولبنان مستقبلكم ولبنان للجميع أو لا يكون ولا تسكتوا عن تعدد الولاءات والفساد وسرق أموالكم والخيارات الخاطئة والانحياز وفوضى تحقيق انفجار المرفأ وتسييس القاضاء والسلاح غير الشرعي
lebanon 24
02/03/2021 15:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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