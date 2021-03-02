أخبار عاجلة

إطلاق سراح رئيس "برشلونة" السابق بارتوميو بعد مثوله أمام القضاء (أ ف ب)

Lebanon 24
02-03-2021 | 13:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محتجون يعتصمون أمام منزل القاضي مارسيل باسيل في هذه الأثناء للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال أحداث طرابلس الأخيرة (الجديد)
lebanon 24
02/03/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الحزبي أو الفصائلي
lebanon 24
02/03/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
طع الطريق خلال اعتصام ‏أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين
lebanon 24
02/03/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يندد باعتقال نافالني ويطالب روسيا بإطلاق سراحه فوراً
lebanon 24
02/03/2021 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:45 | 2021-03-02
15:36 | 2021-03-02
15:31 | 2021-03-02
15:26 | 2021-03-02
15:25 | 2021-03-02
14:56 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website