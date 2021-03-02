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بيان مصري - سوداني: التأكيد على التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل "سد النهضة" وعلى إثيوبيا إبداء حسن النية والانخراط في تفاوض فعّال حول السد

Lebanon 24
02-03-2021 | 13:50
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