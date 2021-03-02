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اقفال المسلك الشرقي لاوتوستراد حالات مقابل افران شمسين بالاطارات المشتعلة ويشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة في المحلة

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:44
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