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توافد أعداد إضافية الى ساحة الشهداء للمشاركة في الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:57
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