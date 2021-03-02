أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الكويتيّة: أمير البلاد يُصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
02-03-2021 | 19:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمير الكويت يُصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
03/03/2021 04:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الكويتية: رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
03/03/2021 04:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
روكز لـ "الأنباء": على الأمم المتحدة التدخّل لتشكيل حكومة لبنان!
lebanon 24
03/03/2021 04:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء السودان يعفي وزراء الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
03/03/2021 04:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:25 | 2021-03-03
02:08 | 2021-03-03
01:53 | 2021-03-03
01:36 | 2021-03-03
01:36 | 2021-03-03
01:20 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website