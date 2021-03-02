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وزير خارجية فرنسا: سنرفع قرارا لوكالة الطاقة الذرية يحمل إيران مسؤولية وقف عمل المراقبين

Lebanon 24
02-03-2021 | 20:16
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