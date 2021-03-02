أخبار عاجلة

الوضع هادىء جدًا في منطقة زوق مصبح والمحتجون لا يزالون في الشارع ولا احتكاك بينهم وبين القوى الامنية

Lebanon 24
02-03-2021 | 21:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الوضع هادىء جدًا في منطقة زوق مصبح والمحتجون لا يزالون في الشارع ولا احتكاك بينهم وبين القوى الامنية
lebanon 24
03/03/2021 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وقوع إشكال فرديّ بين عدد من الشبان في منطقة المنية تطوّر الى تضارب بالأيدي والقوى الامنية تعمل على حلّه
lebanon 24
03/03/2021 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله نواب تكتّل بعلبك - الهرمل: الوضع الأمني المتردي في المنطقة لا يجوز ان يستمر مع ما يسببه من معاناة متصاعدة للأهالي. والقوى العسكرية والأمنية مدعوة للاضطلاع بمسؤولياتها على اكمل وجه
lebanon 24
03/03/2021 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي اطلعه على الاوضاع الامنية وآخر تطورات الوضع الصحي في المنطقة
lebanon 24
03/03/2021 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:25 | 2021-03-03
02:08 | 2021-03-03
01:53 | 2021-03-03
01:36 | 2021-03-03
01:36 | 2021-03-03
01:20 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website