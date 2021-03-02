أخبار عاجلة

الجيش فتح الطريق في كورنيش المزرعة

Lebanon 24
02-03-2021 | 22:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اعادة فتح الطريق على الكورنيش البحري لمنطقة الميناء من قبل الجيش اللبناني
lebanon 24
03/03/2021 05:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعمل على فتح الطريق من تقاطع الشفروليه الى اسواق فرن الشباك بعدما غادر المحتجون المكان (الجديد)
lebanon 24
03/03/2021 05:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوكالة الوطنية": إعادة قطع طريق كورنيش المزرعة
lebanon 24
03/03/2021 05:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والجيش في زوق والمحاولات مستمرّة لإعادة قطع الطريق
lebanon 24
03/03/2021 05:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:25 | 2021-03-03
02:08 | 2021-03-03
01:53 | 2021-03-03
01:36 | 2021-03-03
01:36 | 2021-03-03
01:20 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website