محتجّون انطلقوا مساءً من ساحة العلم في صور وساروا في تظاهرة احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار ورددوا هتافات ودعوات للأهالي بالنزول للشارع للتعبير عن غضبهم بسبب تردي الأوضاع

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