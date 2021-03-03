تمّ توزيع 8000 بطاقة مساعدة عينية من قبل إحدى المنظمات بالتعاون مع هيئة رسمية في مدينة بيروت، تتيح لحاملها شراء المواد الغذائية من إحدى الاستهلاكيات الكبرى (نداء الوطن)

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