أخبار عاجلة

احتكاك واشتعال محول كهربائي أدى لاندلاع حريق داخل مبنى في البترون قبالة السرايا ومبنى البلدية والعمل جار لإخماده (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
احتكاك بالأسلاك الكهربائية أدى لاندلاع حريق في منزل ب.أ.خ في مدينة جزين أتى على أثاث المنزل (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
03/03/2021 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في القليعة وعناصر الدفاع المدني عملت على اخماده (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
03/03/2021 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل يندلع داخل مبنى في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل (صور)
lebanon 24
03/03/2021 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق الإطفاء في الدفاع المدني تحمد حريقا إندلع في بيك آب على طريق عام الكفور كسروان (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
03/03/2021 16:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:06 | 2021-03-03
16:05 | 2021-03-03
15:56 | 2021-03-03
15:48 | 2021-03-03
15:28 | 2021-03-03
15:06 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website