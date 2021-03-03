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النائب واكيم بعد لقاء وفد من "الجمهورية القوية" المطران عودة: شدّدنا على أهمية تأمين الحياد ودعم تحقيقه من خلال مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يجمع اللبنانيين ويساعدهم في حلّ مشاكلهم
Lebanon 24
03-03-2021
|
13:00
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