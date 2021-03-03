المطارنة الموارنة: من واجب السلطة تحصين المؤسسة العسكرية التي بذلت التضحيات الجسام في سبيل تمكين الوحدة الوطنية والسلم الاهلي ومن اجل حماية حدود الوطن ومنع تسرب الارهاب

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