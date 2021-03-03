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المطارنة الموارنة: من واجب السلطة تحصين المؤسسة العسكرية التي بذلت التضحيات الجسام في سبيل تمكين الوحدة الوطنية والسلم الاهلي ومن اجل حماية حدود الوطن ومنع تسرب الارهاب

Lebanon 24
03-03-2021 | 13:17
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