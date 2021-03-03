أخبار عاجلة

رئاسة الجمهورية: سيصدر بيان عند الساعة الثالثة حول موقف عون من الوضع المالي والتحركات الاحتجاجية ولقاء الرئيس مع حاكم "مصرف لبنان"

Lebanon 24
03-03-2021 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون سأل حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته
lebanon 24
03/03/2021 16:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح
lebanon 24
03/03/2021 16:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
lebanon 24
03/03/2021 16:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": الخلاف الوزاري السياسي يكمن في قرار وزير المالية وحاكم مصرف لبنان دفع قرض البنك الدولي للبنانيين على سعر صرف 6240 ليرة ما يعتبر إجحافا بحق المستفيدين
lebanon 24
03/03/2021 16:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:06 | 2021-03-03
16:05 | 2021-03-03
15:56 | 2021-03-03
15:48 | 2021-03-03
15:28 | 2021-03-03
15:06 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website