أخبار عاجلة

عون طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف

Lebanon 24
03-03-2021 | 15:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون سأل حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم 154وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادت
lebanon 24
03/03/2021 19:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الدولة تراقب عمل المصارف والمؤسسات العامة لوضع حد للتجاوزات والتدقيق المالي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" خطوة أساسية في الإصلاح ومكافحة الفساد
lebanon 24
03/03/2021 19:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمانة العامة للمجلس المركزي بـ"مصرف لبنان": اتفاق خلال اجتماع المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ لاتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق التعميم 154
lebanon 24
03/03/2021 19:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في "مصرف لبنان" يضم إلى الحاكم والمجلس المركزي لجنة الرقابة على المصارف لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة بالملاءة بالدولار (OTV)
lebanon 24
03/03/2021 19:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:04 | 2021-03-03
19:01 | 2021-03-03
18:58 | 2021-03-03
18:57 | 2021-03-03
18:53 | 2021-03-03
18:39 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website