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مناورة إسرائيلية على الحدود تخللها قصف مدفعي وصاروخي

Lebanon 24
03-03-2021 | 16:47
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ذكرت معلومات "المنار" بأن "القوات الإسرائيلية تنفذ مناورة بمشاركة المواقع العسكرية الأمامية في رويسة "السماقة" و "الرمثا" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا تخللها قصف مدفعي وصاروخي ومختلف انواع الأسلحة الرشاشة وسُمع تحركٌ لافت للآليات والدبابات".
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