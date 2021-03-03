مناورة إسرائيلية على الحدود تخللها قصف مدفعي وصاروخي

ذكرت معلومات "المنار" بأن "القوات الإسرائيلية تنفذ مناورة بمشاركة المواقع العسكرية الأمامية في رويسة "السماقة" و "الرمثا" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا تخللها قصف مدفعي وصاروخي ومختلف انواع الأسلحة الرشاشة وسُمع تحركٌ لافت للآليات والدبابات".