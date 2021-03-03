أخبار عاجلة

نداء انساني: مطلوب متبرع بالدم لطفلة تعاني من مرض "الصفيرة" من فئة O negative ولا يعاني من اي امراض\ للتواصل 03149091

Lebanon 24
03-03-2021 | 17:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نداء انساني: مطلوب دم فئة o او B (سلبي وايجابي) في مستشفى الرسول للطفل حسين حلاوي. للاتصال \ 624166-03 921451- 70
lebanon 24
03/03/2021 19:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء انساني: مطلوب دم +B لحالة مستعجلة للمريض انطوان بطيش مستشفى سيدة لبنان جونية\ للاتصال بشربل بعيني 953956-03
lebanon 24
03/03/2021 19:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء انساني عاجل: المريضة كريستيان شيشا في مستشفى belle vue بحاجة ماسة لدم من فئة AB+ للاتصال\ 593050- 03
lebanon 24
03/03/2021 19:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء انساني: مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى 3 وحدات دم من فئة o+ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03 759836
lebanon 24
03/03/2021 19:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:04 | 2021-03-03
19:01 | 2021-03-03
18:58 | 2021-03-03
18:57 | 2021-03-03
18:53 | 2021-03-03
18:39 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website