الوكالة الوطنية للإعلام: قطع محتجون الطريق عند مستديرة زحلة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة، وطريق قب الياس بالحجارة، اما مستديرة ابلح الفرزل فما زالت مقفلة

Lebanon 24