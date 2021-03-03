أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث في القاهرة دعم تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة يزور القاهرة ويبحث مع السيسي تطورات العملية السياسية في ليبيا
lebanon 24
04/03/2021 00:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي استقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة:
lebanon 24
04/03/2021 00:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحركة الوطنية الشعبية الليبية: متفائلون بالتشكيلة الحكومية الجديدة
lebanon 24
04/03/2021 00:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
lebanon 24
04/03/2021 00:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:52 | 2021-03-03
23:11 | 2021-03-03
23:10 | 2021-03-03
22:59 | 2021-03-03
22:40 | 2021-03-03
22:36 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website