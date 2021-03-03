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جنبلاط: حتى الأن هناك صوت ضعيف خرج من سمير جعجع لإستقالة الرئيس والبطريرك الراعي بالأمس لم يتوجه الى الرئيس بالإستقالة

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:36
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