أخبار عاجلة

البنتاغون: حملة الضغوط القصوى التي طبقتها الإدارة السابقة ساهمت في انسحاب ايران من التزاماتها السابقة وفقا للاتفاق النووي

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ظريف: واشنطن لم تتراجع عن خطئها في الانسحاب من الاتفاق النووي والدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها
lebanon 24
04/03/2021 00:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ظريف: الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي
lebanon 24
04/03/2021 00:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: مازلنا نعتبر الاتفاق النووي افضل اتفاق ممكن وفي حال عودة واشنطن وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتها فاننا سنعود فورا عن جميع الخطوات التي اتخذناها
lebanon 24
04/03/2021 00:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: في أي لحظة تعود فيها واشنطن للاتفاق النووي وتنفذ التزاماتها سننفذ جميع التزاماتنا
lebanon 24
04/03/2021 00:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:52 | 2021-03-03
23:11 | 2021-03-03
23:10 | 2021-03-03
22:59 | 2021-03-03
22:40 | 2021-03-03
22:36 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website