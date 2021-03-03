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الخارجية الأميركية: لدينا مخاوف شديدة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على إسرائيل

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:36
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