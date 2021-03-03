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سقوط جريح في حادث سير وقع على اوتستراد صيدا صور محلة أبو الاسود جراء اصطدام سيارته بحائط اسمنت وقد تم نقله إلى إحد المستشفيات للمعالجة

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:59
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