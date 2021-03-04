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‏38 شخصاً قتلوا في ⁧‫ميانمار‬⁩ إثر احتجاجات اندلعت في مدن وبلدات عدة، في أكثر الأيام عنفاً منذ اشتعال المظاهرات

Lebanon 24
04-03-2021 | 01:49
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